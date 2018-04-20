Жителей Бийска оштрафовали за сообщение о минировании колледжа

городе Бийске Алтайского края суд вынес приговор в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в ложном сообщении о готовящемся взрыве в колледже промышленных технологий. Такие данные сообщили представители пресс-центра прокуратуры региона.

Житель города, находясь в состоянии алкогольного опьянения и желая, чтобы его девушка пораньше ушла с занятий, подговорил знакомого сообщить о якобы готовящемся взрыве в колледже. В результате были эвакуированы студенты и преподаватели учебного заведения, а также задействованы значительные силы сотрудников спецслужб, которые призваны оказывать помощь в экстренных ситуациях.