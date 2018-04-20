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Жителей Бийска оштрафовали за сообщение о минировании колледжа
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Жителей Бийска оштрафовали за сообщение о минировании колледжа 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
В городе Бийске Алтайского края суд вынес приговор в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в ложном сообщении о готовящемся взрыве в колледже промышленных технологий. Такие данные сообщили представители пресс-центра прокуратуры региона.
Житель города, находясь в состоянии алкогольного опьянения и желая, чтобы его девушка пораньше ушла с занятий, подговорил знакомого сообщить о якобы готовящемся взрыве в колледже. В результате были эвакуированы студенты и преподаватели учебного заведения, а также задействованы значительные силы сотрудников спецслужб, которые призваны оказывать помощь в экстренных ситуациях.
Одного из мужчин суд признал виновным по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса РФ ("Заведомо лозное сообщение о готовящемся взрыве"), второго признали виновным в подстрекательстве к преступлению). Обоим было назначено наказание в виде штрафа — по 12 тысяч рублей, передает агентство «Интерфакс».
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