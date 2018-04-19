Беременная жительница Сызрани воровала кошельки у покупателей магазинов

Следователи Сызрани завершили расследование уголовных дел по фактам серий краж кошельков у покупателей в торговых точках города, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.

Из собранных материалов следует, что в декабре 2017 года в полицию Сызрани обратилась 65-летняя местная жительница, заявившая, что в магазине, расположенном на улице Советской, у нее похитили кошелек, в котором находилось 950 рублей. По словам потерпевшей, она выбирала товар, а кошелек был в сумке. Его пропажу женщина заметила, когда пришло время расплачиваться за приобретённые продукты.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей случившегося, а также просмотрели видеозаписи с камер видеонаблюдения.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Ей оказалась 23-летняя безработная жительница Октябрьска. При проверке ни по месту жительства, ни по возможным адресам пребывания разыскиваемой не оказалось. Ориентировка на предполагаемую злоумышленницу была разослана всем патрульным экипажам.

Похожую по приметам девушку заметили сотрудники Госавтоинспекции , которые находились на маршруте патрулирования в Октябрьск. Старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Александр Безруков и инспектор ДПС лейтенант полиции Вадим Коновалов приняли решение её задержать и доставить в ближайший отдел полиции. В совершении преступления задержанная призналась.

По данным следствия, ранее молодая женщина уже попадала в поле зрении правоохранительных органов за совершение аналогичных преступлений. При этом, её не смущало, что «на дело» она отправлялась, будучи беременной, и не останавливало наличие несовершеннолетних детей. Именно на их содержание, по словам злоумышленницы, она и тратила похищенное.

В ходе следствия правоохранители установили причастность сызранки к совершению еще двух имущественных преступлений, которые были совершены в крупных магазинах города. Нанесенный ущерб варьируется от 3000 до 21000 рублей. Потерпевшие оставляли кошельки с деньгами без присмотра в продуктовых тележках, когда ходили за покупками, чем и пользовалась злоумышленница.

В настоящее время жительнице Октябрьска предъявлено обвинение в совершении двух краж. Уголовные дела направлены для рассмотрения в суд.