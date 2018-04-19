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Под Волгоградом пенсионер расстрелял односельчанина, чтобы не отдавать долг
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Под Волгоградом пенсионер расстрелял односельчанина, чтобы не отдавать долг 

Вести.Ru 57 минут назад
Фото: Вести.Ru
В Волгоградской области 77-летний мужчина застрелил своего знакомого, которому задолжал крупную сумму, но не собирался возвращать деньги. Убийство пенсионер совершил около Дворца культуры в Городищенском районе, прямо под камерой наблюдения, благодаря записи с которой его менее чем через сутки и задержали, сообщает региональное управление СКР.
Причиной словесного конфликта и убийства, как уточняют следователи, стали взятые в долг 100 тысяч рублей. Ссудивший деньги знакомый начал намекать на то, что пришло время расплаты, но у заемщика не нашлось требуемой суммы. Миром решить вопрос не получилось: на последнюю встречу пенсионер прихватил пистолет и несколько раз выстрелил в голову и грудь 57-летнему водителю УАЗа, который отказался потерпеть еще немного.
Получивший ранения мужчина скончался на месте, его убийцу задержали по горячим следам.
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