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В Междуреченске два родных брата ограбили прохожего
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В Междуреченске два родных брата ограбили прохожего 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, 40-летний мужчина обратился в полицию и сообщил, что двое неизвестных сбили его с ног на улице и сорвали с шеи золотую цепочку стоимостью 55 000 рублей, после чего скрылись.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленников. Ими оказались родные братья 21 и 27 лет, один из них был ранее судим. Примечательно, что незадолго до совершения преступления они вместе с потерпевшим распивали алкоголь в одном из баров. Позже, когда мужчина пошел домой, они последовали за ним.
Полицейские установили, что братья сдали цепочку в один из новокузнецких ломбардов за 22 000 рублей. Деньги они потратили на спиртное. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание может составить до 7 лет лишения свободы. На время следствия одного из братьев заключили под стражу.
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