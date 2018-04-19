В Междуреченске два родных брата ограбили прохожего

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, 40-летний мужчина обратился в полицию и сообщил, что двое неизвестных сбили его с ног на улице и сорвали с шеи золотую цепочку стоимостью 55 000 рублей, после чего скрылись.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленников. Ими оказались родные братья 21 и 27 лет, один из них был ранее судим. Примечательно, что незадолго до совершения преступления они вместе с потерпевшим распивали алкоголь в одном из баров. Позже, когда мужчина пошел домой, они последовали за ним.

Полицейские установили, что братья сдали цепочку в один из новокузнецких ломбардов за 22 000 рублей. Деньги они потратили на спиртное. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание может составить до 7 лет лишения свободы. На время следствия одного из братьев заключили под стражу.