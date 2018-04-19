В Лангепасе мужчину задержали с наркотиками

41-летний мужчина из Лангепаса задержан сотрудниками правоохранительных органов . При себе подозреваемый имел более 20 грамм наркотиков.

Информация о том, что мужчина может быть причастен к распространению наркотиков поступила отдел по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Лангепасу. Полицейские среагировали быстро и арестовали подозреваемого.

Выяснилось, что злоумышленник покупал «спайс» через интернет. Доставка осуществлялась из сопредельных государств. После получения заказа, мужчина фасовал товар по пакетикам и распространял.

Как отметили в пресс-службе УМВД по ХМАО , в отношении него заведено уголовное дело по части 1 статьи 229.1 «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ… ».

Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить лишение свободы сроком до 7 лет.