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В Лангепасе мужчину задержали с наркотиками
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В Лангепасе мужчину задержали с наркотиками 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
41-летний мужчина из Лангепаса задержан сотрудниками правоохранительных органов. При себе подозреваемый имел более 20 грамм наркотиков.
Информация о том, что мужчина может быть причастен к распространению наркотиков поступила отдел по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Лангепасу. Полицейские среагировали быстро и арестовали подозреваемого.
Выяснилось, что злоумышленник покупал «спайс» через интернет. Доставка осуществлялась из сопредельных государств. После получения заказа, мужчина фасовал товар по пакетикам и распространял.
Как отметили в пресс-службе УМВД по ХМАО, в отношении него заведено уголовное дело по части 1 статьи 229.1 «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ… ».
Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить лишение свободы сроком до 7 лет.
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