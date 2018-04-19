В Подмосковье арестовали пять мужчин, похитивших коллегу ради выкупа

По версии следствия, в ноябре 2017 года мужчины придумали план по похищению своего коллеги по работе для вымогательства денег. Днем 27 ноября злоумышленники силой посадили потерпевшего в машину на парковке СНТ «Северянин» и вывезли в лес, где потребовали у него 60 тысяч рублей. Получив от похищенного согласие на передачу денежных средств, обвиняемые освободили мужчину и скрылись с места происшествия.

"В настоящее время по ходатайству следствия четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, последнему из соучастников — о домашнем аресте. Расследование по уголовному делу продолжается", — сообщила Иванова.

Также она добавила, что местонахождение нарушителей было определено благодаря совместной работе следователей ГСУ СК России по Москве и сотрудников ГУУР МВД России.