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В Тюмени сотрудник ДПС предстанет перед судом за взятки
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В Тюмени сотрудник ДПС предстанет перед судом за взятки 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело в отношении сотрудника ДПС направлено в суд для рассмотрения по существу.
Обвиняемый, находясь при исполнении должностных обязанностей останавливал транспортные средства граждан, нарушивших правила дорожного движения и вместо составления протоколов об административных правонарушениях предлагал передать ему денежные средства. Водиле не желая получать штрафы в значительном размере и лишения права управления соглашались на условия инспектора и передавали ему деньги путем перевода на банковскую карту. Таким способом обвиняемый получил взяток на общую сумму более 10 000 рублей.
«Более того, в апреле 2017 года обвиняемый, находясь при исполнении должностных обязанностей, остановил автомобиль, где заметил на переднем пассажирском сиденье охотничий нескладной нож и решил обогатиться. Для реализации своего преступного умысла, введя гражданина в заблуждение обвиняемый сообщил ему ложные сведения о том, что для хранения и ношения такого вида ножа необходимы специальные разрешительные документы. Опасаясь доставления в отдел полиции для разбирательства, мужчина выполнил требование обвиняемого о передаче ему денежных средств, в размере 7 000 рублей путем перевода на банковскую карту», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.
С целью скрыть преступный способ полученных денежных средств, обвиняемый переводил деньги с одной банковской карты на другую.
Мужчине может грозить максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 000 рублей.
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