Ещё
В Москве задержаны пятеро обвиняемых в похищении человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве задержаны пятеро обвиняемых в похищении человека 

ТАСС 5 часов назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Пятеро обвиняемых в похищении человека и вымогательстве за него выкупа задержаны в Москве. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве предъявлено обвинение пяти мужчинам в возрасте от 26 до 36 лет по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение группой лиц по предварительному сговору с применением насилия из корыстных побуждений") и ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство")", — сообщила она.
Четверо фигурантов арестованы, еще один соучастник отправлен под домашний арест. По версии следствия, в ноябре 2017 года соучастники из корыстных побуждений разработали преступный план по похищению своего коллеги по работе. 27 ноября злоумышленники на парковке в СНТ «Северянин», расположенном рядом с кладбищем, применили насилие, посадили потерпевшего в машину и вывезли его в лес. Соучастники потребовали от него 60 тысяч рублей под предлогом выдуманного долга.
"Получив от похищенного согласие на передачу денежных средств, обвиняемые скрылись с места происшествия, освободив мужчину", — добавила Иванова.
Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, обвиняемых в похищении 26-летнего молодого человека задержали сотрудники уголовного розыска МВД России при силовой поддержке бойцов Росгвардии. «Установлено, что они работали в одной из московских компаний, занимающейся ремонтом компьютерной техники», — добавила Волк.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, потерпевший работал инженером в компьютерной фирме вместе с обвиняемыми. Обвиняемые были менеджерами в компании.
ТАСС: последние новости
Экс-глава администрации Нижнего Новгорода и его зам подозреваются в получении взятки Правоохранительные органы пресекли попытку совершения теракта в Ставрополе Череп человека найден в колодце в парке "Покровское- Стрешнево" в Москве
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии125
В Москве загорелся ТЦ33
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть16
У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии92
РФ потребовала от США компенсаций93
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
01:14
На Воробьевых горах завершается строительство канатной дороги
Новости Москвы
04:18
Путин поручил привлечь в вузы лучших ученых
Политика
04:06
В деле о наследстве Евстигнеева поставлена точка
Шоу-бизнес
10:14
Радиоточкам нашли новое применение
Общество
01:05
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение