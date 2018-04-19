В Москве задержаны пятеро обвиняемых в похищении человека

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Пятеро обвиняемых в похищении человека и вымогательстве за него выкупа задержаны в Москве. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве предъявлено обвинение пяти мужчинам в возрасте от 26 до 36 лет по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение группой лиц по предварительному сговору с применением насилия из корыстных побуждений") и ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство")", — сообщила она.

Четверо фигурантов арестованы, еще один соучастник отправлен под домашний арест. По версии следствия, в ноябре 2017 года соучастники из корыстных побуждений разработали преступный план по похищению своего коллеги по работе. 27 ноября злоумышленники на парковке в СНТ «Северянин», расположенном рядом с кладбищем, применили насилие, посадили потерпевшего в машину и вывезли его в лес. Соучастники потребовали от него 60 тысяч рублей под предлогом выдуманного долга.

"Получив от похищенного согласие на передачу денежных средств, обвиняемые скрылись с места происшествия, освободив мужчину", — добавила Иванова.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк , обвиняемых в похищении 26-летнего молодого человека задержали сотрудники уголовного розыска МВД России при силовой поддержке бойцов Росгвардии. «Установлено, что они работали в одной из московских компаний, занимающейся ремонтом компьютерной техники», — добавила Волк.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, потерпевший работал инженером в компьютерной фирме вместе с обвиняемыми. Обвиняемые были менеджерами в компании.