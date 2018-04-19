Пятеро айтишников похитили коллегу, чтобы получить с него 60 тысяч

В столице задержаны пятеро мужчин, которые похитили своего коллегу по работе, чтобы потребовать выкуп.

27 ноября 2017 года они силой посадили его в машину и вывезли в лес, а за освобождение запросили 60 тысяч рублей.

Как выяснилось в ходе расследования, потерпевший работал инженером в компьютерной фирме, а его похитители — менеджерами в той же IT-компании, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах

Задержали похитителей сотрудники уголовного розыска МВД России при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Всем пятерым предъявлено обвинение по статьям «Похищение группой лиц по предварительному сговору с применением насилия из корыстных побуждений» и «Вымогательство».