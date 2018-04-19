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Пятеро айтишников похитили коллегу, чтобы получить с него 60 тысяч
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Пятеро айтишников похитили коллегу, чтобы получить с него 60 тысяч 

Вести.Ru 2 часа назад
В столице задержаны пятеро мужчин, которые похитили своего коллегу по работе, чтобы потребовать выкуп.
27 ноября 2017 года они силой посадили его в машину и вывезли в лес, а за освобождение запросили 60 тысяч рублей.
"Получив от похищенного согласие на передачу денежных средств, обвиняемые скрылись с места происшествия, освободив мужчину", — сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
Как выяснилось в ходе расследования, потерпевший работал инженером в компьютерной фирме, а его похитители — менеджерами в той же IT-компании, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
Задержали похитителей сотрудники уголовного розыска МВД России при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Всем пятерым предъявлено обвинение по статьям «Похищение группой лиц по предварительному сговору с применением насилия из корыстных побуждений» и «Вымогательство».
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