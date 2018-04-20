Неизвестные похитили деньги из терминала в центре Москвы

МОСКВА , 20 апреля. / ТАСС /. Пятеро мужчин похитили деньги из терминала оплаты на Тверской улице в Москве, изображая, что оплачивают услуги связи. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных органах.

"В минувший четверг представитель одного из операторов связи сообщил в полицию, что вечером в среду на улице Тверской, д. 17, пятеро неизвестных мужчин, делая вид, что оплачивают услуги связи, вскрыли дверь терминала оплаты и похитили оттуда деньги", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма похищенного устанавливается.