Пермский альфонс уговорил женщину продать две квартиры и почку

Перми суд приступил к рассмотрению дела о мошенничестве, совершенном 33-летним местным жителем. Мужчина втерся в доверие к женщине, в течение нескольких лет обманом выуживал у нее крупные суммы, вынудил продать две квартиры и убедил реализовать почку, а напоследок заработал на интимных фотографиях потерпевшей. Об этом сообщает городской телеканал «Рифей-Пермь».

Альфонс называл себя начинающим бизнесменом, симулировал чувства к жертве, обещал жениться. Под разными предлогами он занимал у женщины сначала небольшие суммы денег, затем вынудил ее оформить несколько кредитов. Чтобы справиться с кредитной нагрузкой, пермячка продала свою квартиру, а затем и жилье родителей. Вырученные денежные средства она передала возлюбленному.

В общей сложности за четыре года мошенник выудил у доверчивой семьи порядка двух миллионов рублей. Когда деньги были потрачены, мужчина уговорил потерпевшую выставить на продажу почку, пообещав использовать деньги на погашение кредитов и покупку жилья для совместного проживания. Женщина согласилась расстаться с внутренним органом, но операция не была выполнена по причинам медицинского характера.

Тогда подсудимый сообщил жертве, что его задержали и шантажируют полицейские: собираются предъявить обвинение в преступлении, но готовы отпустить его, если он передаст им интимные фотографии своей возлюбленной. Женщина отправила фотографии аферисту, после чего он пригрозил разместить их в социальных сетях. Чтобы избежать этого, пермячка заплатила мужчине 80 тысяч рублей.

О преступных действиях гражданина в полицию сообщили родители пострадавшей женщины. Аферисту предъявлены обвинения в мошенничестве и вымогательстве.

Ранее ученые объяснили, почему девушек привлекают плохие парни, а представителей сильного пола — более открытые и эмоциональные женщины. По мнению исследователей, импульсивные личности имеют больше знакомых и кратковременных партнеров по причине свойственного им авантюризма. То, что у импульсивных личностей больше детей и друзей, по утверждению ученых, свидетельствует об их эволюционных преимуществах.