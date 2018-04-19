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За двое суток свободы осужденным архангельской колонии добавят срок
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За двое суток свободы осужденным архангельской колонии добавят срок 

29.ru 24 минуты назад
Фото: 29.ru
Артур Балецкий и Андрей Кедрин, отбывающие наказание в талажской колонии №3, могут получить по пять лет срока дополнительно. За побег из учреждения в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело. На свободе осужденные провели всего два дня — с 9 по 11 апреля.
11 апреля Сегодня водитель, ехавший по трассе в Вельском районе, увидел двух подозрительных людей, бредущих вдоль дороги. Он позвонил в полицию, и беглецов поймали и вернули в колонию.
— По данному факту следователем ОМВД России «Приморский» установлено, что осужденные действовали совместно и умышленно. В отношении отбывающих наказание возбудили уголовное дело. Теперь суд может добавить срок до пяти лет лишения свободы и поменять вид режима. Осужденным придется возместить все средства, потраченные на их поиски, — пояснили в пресс-службе регионального УФСИН.
Оба осужденных сидели за кражу. 19-летний Балецкий должен был провести в тюрьме 2 года, а 20-летний Кедрин — 3 года и 3 месяца. Они сбежали из колонии 9 апреля.
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