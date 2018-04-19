В Таиланде россиянина задержали за кражу смартфона

Российский турист задержан полицией провинции Краби на юге Таиланда по обвинению в краже смартфона у местной гражданки, сообщает в четверг местный новостной интернет-портал The Thaiger со ссылкой на полицию.

Кража произошла в прошлое воскресенье. По словам полицейских, камера наблюдения, установленная в магазине одежды в районе Ао Нанг в материковой части провинции, зафиксировала момент, когда мужчина, воспользовавшись тем, что хозяйка магазина отвернулась от прилавка, обслуживая его жену и ребенка, украл ее Iphone X, заряжавшийся на прилавке.

Хозяйка магазина, обнаружив пропажу, заявила о ней в полицию и выпустила сообщение в социальных сетях, в котором разместила видео с камеры наблюдения и пообещала награду в размере 5 000 таиландских бат (около 170 долларов) тому, кто укажет местонахождение мужчины и его семьи. Несмотря на то, что россиянин вместе с женой и ребенком покинул в тот же день материковую часть провинции Краби и переехал в бунгало на острове Ланта, входящем в состав той же провинции, полиции удалось найти его на острове и задержать, сообщает портал.

Сначала мужчина признавал только то, что именно на его имя выписан ордер на арест, но отрицал факт кражи. Тем не менее, при обыске в бунгало была найдена сначала одежда, в которой он был запечатлен на видео камеры наблюдения в магазине, а затем и сам пропавший телефон хозяйки магазина, оказавшийся спрятанным в упаковку с конфетами, обнаруженную у ребенка, говорится в сообщении.

Россиянин вместе с женой был доставлен в отделение полиции по району Ао Нанг, сообщает портал.