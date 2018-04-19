Скрывавшийся от правосудия на Кубе убийца из Выборга получил 13 лет тюрьмы

Убийца в 2009 году выстрелил в голову девушке. Скрываясь от правосудия, он улетел на Кубу , где совершал некие преступления, связанные с оружием. Выборгский городской суд приговорил его к 13 годам заключения и выплате 1 млн рублей брату погибшей. Как он вновь оказался в России неизвестно

28 июля 2009 года некий гражданин У. три раза выстрелил в голову и шею некой девушки Д. От полученных ранений она скончалась. Спустя некоторое время У. уехал из России в Украину , где неизвестным образом получил паспорт. Используя новые документы он улетел на Кубу.

"В ходе следствия установлено, что У. ранее совершал преступления, предусмотренные ч.1 ст.222 и ст.119 УК РФ — угрожал убийством с использованием оружия (пистолета). На территории Республики Куба У. также совершил преступление, связанное с оружием (огнестрельным)", — рассказали ivbg.ru в пресс-службе выборгской прокуратуры.