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Скрывавшийся от правосудия на Кубе убийца из Выборга получил 13 лет тюрьмы
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Скрывавшийся от правосудия на Кубе убийца из Выборга получил 13 лет тюрьмы 

Ivyborg.ru 31 минуту назад
Убийца в 2009 году выстрелил в голову девушке. Скрываясь от правосудия, он улетел на Кубу, где совершал некие преступления, связанные с оружием. Выборгский городской суд приговорил его к 13 годам заключения и выплате 1 млн рублей брату погибшей. Как он вновь оказался в России неизвестно
28 июля 2009 года некий гражданин У. три раза выстрелил в голову и шею некой девушки Д. От полученных ранений она скончалась. Спустя некоторое время У. уехал из России в Украину, где неизвестным образом получил паспорт. Используя новые документы он улетел на Кубу.
"В ходе следствия установлено, что У. ранее совершал преступления, предусмотренные ч.1 ст.222 и ст.119 УК РФ — угрожал убийством с использованием оружия (пистолета). На территории Республики Куба У. также совершил преступление, связанное с оружием (огнестрельным)", — рассказали ivbg.ru в пресс-службе выборгской прокуратуры.
У. вину признаваться отказался. Однако суд приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также с него взыскан 1 млн рублей в пользу брата потерпевшей.
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