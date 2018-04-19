Жительницу Пермского края осудили за нападение на сотрудницу полиции 

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домой по ул. Коммунистической избили женщину. На место прибыла следственно-оперативная группа. В числе полицейских была и инспектор по делам несовершеннолетних. Женщина, которая пострадала от побоев, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Он вела себя агрессивно и в итоге ударила инспектора.
Нападавшей оказалась 34-летняя ранее судимая местная жительница. Её признали виновной в применении насилия в отношении представителя власти. Суд приговорил её к 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.