Двоих жителей Староминского района обвиняют в покушении на убийство

СКР по краю передал уголовное дело в суд для вынесения приговора молодым людям 18 и 24 лет Двоих жителей Староминского района обвиняют в покушении на убийство.

Ленинградский межрайонный следственный отдел СКР по краю завершил расследование уголовного дела в отношении 18 и 24-летнего молодых людей. Их обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном по предварительному сговору.

По версии следствия, 19 августа 2017 года обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения проводили свой досуг у реки Сосыка. В это время в соседней беседке компания мужчин распивала спиртные напитки. Между молодыми людьми и четырьмя мужчинами возник словесный конфликт. В адрес двух молодых людей полетели оскорбления. Они ушли, но вскоре, вооружившись ножом и молотком, вернулись, чтобы отомстить обидчикам. Подойдя к мужчинам, они поочередно нанесли им множественные удары молотком по головам и ножом по телу. В результате их действий пострадавшие получили различные телесные повреждения в виде черепно-мозговых травм, проникающих колото-резанных ранений и других разной степени тяжести.

Убить мужчин они не смогли, так как пострадавшие активно сопротивлялись. Кроме того, потерпевшим была вовремя оказана медицинская помощь.

После преступления злоумышленники скрылись. Однако на следующий день были задержаны.

Теперь вынесением наказания займется суд.