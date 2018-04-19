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Дело о хищении 97 млн руб. в Минобрнауки Дагестана направлено в суд
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Дело о хищении 97 млн руб. в Минобрнауки Дагестана направлено в суд 

«Это Кавказ» 33 минуты назад
Фото: «Это Кавказ»
Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело о хищении более 97 миллионов рублей, которые были выделены на модернизацию системы образования Дагестана. Обвиняемыми по делу проходят руководитель московской фирмы и замглавы Минобрнауки республики.
Заместитель генпрокурора РФ Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя расположенного в Москве ООО «Инструменты управления» и заместителя министра образования и науки Дагестана. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения») и частью 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления»), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
По версии следствия, в 2013 году предпринимательница, действуя вместе с чиновником, в ходе исполнения госконтракта на поставку учебно-цифровых комплексов для республиканских образовательных учреждений завысила их стоимость и таким образом похитила более 97 миллионов рублей бюджетных средств. В дальнейшем путем совершения финансовых операций и перепродажи коммерческого предприятия похищенным денежным средствам был придан правомерный вид владения, отмечают в Генпрокуратуре.
Уголовное дело направлено в Гагаринский суд Москвы.
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