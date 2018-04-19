Копейчанин пытался угнать авто чтобы добраться до дома

Ранним утром в дежурную часть Отдела МВД России по городу Копейску от женщины, проживающей в центре города, поступило сообщение о том, что незнакомец пытается угнать автомобиль ГАЗ, оставленный во дворе дома.

По данному сообщению начальником смены дежурной части на место происшествия были направлены сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД. Узнав приметы, сотрудники полиции незамедлительно приступили к поиску и на одной из соседних улиц, по приметам задержали разыскиваемого.

«Задержанный 20-летний копейчанин пояснил, что возвращался с друзьями домой. Заметив автомобиль, припаркованный у жилого дома, он решил воспользоваться транспортом. Молодой человек, разбив стекло, проник в машину и попытался запустить двигатель, но у него не получилось это сделать. Потерпев неудачу, он отправился домой пешком», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.