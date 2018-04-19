В Кирове осужден участник межрегиональной преступной группы наркосбытчиков

На днях суд вынес приговор по уголовному делу в отношении одного из участников межрегионального преступного сообщества наркосбытчиков. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

Было доказано, что 23-летний житель областного центра выполнял различные роли в иерархии преступной группы. Его подельники — четыре кировчанина и уроженец Нижегородской области

«Злоумышленники с октября 2016 года по апрель 2017 года занимались масштабным сбытом синтетических наркотических средств на территории Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского, а также Сыктывкара Республики Коми . Наркотики продавали в интернете с использованием электронных платежных систем, а так же напрямую покупателям за наличный расчет», — сообщили в прокуратуре Кировской области.

В апреле 2017 года в результате оперативных мероприятий сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Кировской области деятельность организованной преступной группы была пресечена. Из незаконного оборота изъяты синтетические наркотические средства в крупном размере, соответствующие более 1 000 разовых доз.

В связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в отношении обвиняемого было выделено в отдельное производство.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом позиции государственного обвинения и заключенного досудебного соглашения, суд приговорил мужчину к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима

Приговор суда в законную силу не вступил.

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