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В Кирове осужден участник межрегиональной преступной группы наркосбытчиков
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В Кирове осужден участник межрегиональной преступной группы наркосбытчиков 

Vyatka-grad.ru 38 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
На днях суд вынес приговор по уголовному делу в отношении одного из участников межрегионального преступного сообщества наркосбытчиков. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.
Было доказано, что 23-летний житель областного центра выполнял различные роли в иерархии преступной группы. Его подельники — четыре кировчанина и уроженец Нижегородской области.
«Злоумышленники с октября 2016 года по апрель 2017 года занимались масштабным сбытом синтетических наркотических средств на территории Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского, а также Сыктывкара Республики Коми. Наркотики продавали в интернете с использованием электронных платежных систем, а так же напрямую покупателям за наличный расчет», — сообщили в прокуратуре Кировской области.
В апреле 2017 года в результате оперативных мероприятий сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Кировской области деятельность организованной преступной группы была пресечена. Из незаконного оборота изъяты синтетические наркотические средства в крупном размере, соответствующие более 1 000 разовых доз.
В связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в отношении обвиняемого было выделено в отдельное производство.
По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом позиции государственного обвинения и заключенного досудебного соглашения, суд приговорил мужчину к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Фото — 163gorod.ru
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