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В Москве задержаны члены банды, подозреваемые в похищении человека и вымогательстве
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В Москве задержаны члены банды, подозреваемые в похищении человека и вымогательстве 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По данным следствия, в ноябре 2017 года злоумышленники, действуя по предварительному сговору, насильно посадили в автомобиль 26-летнего жителя города Москвы и вывезли его в неизвестном направлении, где, применяя физическое насилие, требовали деньги.
Сотрудниками МВД РФ задержаны участники организованной группы, подозреваемые в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с ОУР УМВД России по СВАО города Москвы при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали участников организованной группы, подозреваемые в похищении человека и вымогательстве», — уточнила она.
По данным следствия, в ноябре 2017 года злоумышленники, действуя по предварительному сговору, насильно посадили в автомобиль 26-летнего жителя города Москвы и вывезли его в неизвестном направлении, где, применяя физическое насилие, требовали передать им денежные средств в размере 60 тысяч рублей.
Получив согласие, злоумышленники отпустили потерпевшего. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в городе Москве по различным адресам задержаны пятеро подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались жители города Москвы в возрасте от 26 до 36 лет. Установлено, что подозреваемые работали в одной из московской компаний, занимающейся ремонтом компьютерной техники», — добавила Волк.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.
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