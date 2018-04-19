Сотрудники полиции в Алтайском крае задержали подозреваемого в кражах зеркал с автомобилей премиум-класса

В конце февраля — начале марта в отделы полиции краевого центра стали поступать обращения от хозяев машин, которые, оставляя автомобили на ночь, утром обнаруживали пропажу зеркал заднего вида. Всего было зарегистрировано порядка 20 подобных фактов. Сумма причиненного ущерба составила около 500 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался ранее судимый 26-летний житель Барнаула. В совершении противоправных деянийон признался.

Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.