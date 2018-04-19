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Задержаны жители Добрянки, грабившие пермские автомобили
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Задержаны жители Добрянки, грабившие пермские автомобили 

Новости Перми и Пермского края 47 минут назад
В Свердловском районе Перми рано утром возле одного из домов по улице Чкалова в рамках исполнения своих служебных обязанностей сотрудники ДПС ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ 21120. При осмотре багажника машины полицеские обнаружили 7 аккумуляторных батарей.
В автомобиле находилось несколько молодых людей, которые не пояснили, откуда у них имущество. Для выяснения всех обстоятельств граждане были задержаны и доставлены в отдел полиции №7 (дислокация Свердловский район) Управления МВД России по г. Перми. Оперативники установили, что аккумуляторные батареи были похищены. Подозреваемыми оказались двое жителей Добрянки в возрасте 18 и 16 лет. Ранее они оба привлекались к уголовной ответственности за кражи. В ходе допроса граждане дали показания. По признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и будет возвращено законным владельцам.
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