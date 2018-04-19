Дилера, отправлявшего наркотики по почте, задержали в Одинцове

«Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Одинцовское» в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий возле одного из домов на улице Можайское шоссе задержан 31-летний житель города Руза , подозреваемый в сбыте наркотических средств», — говорится в сообщении.

Как отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова , в ходе личного досмотра злоумышленника, а также в его автомобиле оперативниками обнаружены и изъяты 13 полимерных свертков с веществом светлого цвета внутри, электронные весы, вакуумный упаковщик, бумажный конверт и почтовые марки.

По словам Петровой, по результатам исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством — мефедроном, общим весом более 1,5 килограммов.

«Полицейскими установлено, что задержанный распространял наркотик путем пересылки конвертов почтой», — добавила Петрова.

По данному факту следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.