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В центре Москвы угнали Rolls-Royce стоимостью 16,5 млн рублей
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В центре Москвы угнали Rolls-Royce стоимостью 16,5 млн рублей 

ТАСС 38 минут назад
Фото: ТВ Центр
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Неизвестные угнали в центре Москвы элитный автомобиль Rolls-Royce стоимостью 16,5 млн рублей и микроавтобус Mercedes. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"В Гранатном переулке неизвестный совершил угон автомобилей марки Rolls-Royce Ghost EWB стоимостью 16,5 млн рублей и Mercedes-Benz Viano стоимостью 3,1 млн рублей", — сказал собеседник агентства.
С заявлением об угоне обратился гражданин 1983 года рождения, которому принадлежат данные автомобили. По данным полиции, угон был совершен не позднее 31 марта. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)").
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