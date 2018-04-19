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В Томской области сотрудниками полиции установлен подозреваемый в незаконной перевозке огнестрельного оружия
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В Томской области сотрудниками полиции установлен подозреваемый в незаконной перевозке огнестрельного оружия 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Фото: tvtomsk.ru
В результате поступившей информации сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Каргасокскому району на автозимнике Павлово-Сосновка Каргасокского района остановлен для проверки автомобиль, водитель которого перевозил в транспортном средстве огнестрельное оружие.
По предварительным данным, ранее не судимый житель села Каргасок, 1952 года рождения перевозил нарезное длинноствольное огнестрельное оружие, а также патроны в количестве 50 штук, в отсутствии необходимых разрешительных документов.
В настоящее время незаконно перевозящиеся оружие изъято сотрудниками полиции.
Сотрудниками подразделения дознания ОМВД России по Каргасокскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка оружия, его основных частей». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Оперативное видео
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