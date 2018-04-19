Около 2 кг пороха изъяли из квартиры пенсионера на юге столицы

По словам собеседника агентства, 18 апреля сотрудники МВД и ФСБ задержали 61-летнего мужчину, проживающего на ул. Кировоградская. «В квартире пенсионера обнаружили четыре металлические и одну пластиковую банки и одну пороховницу, внутри которых хранился порох — дымный и бездымный — общей массой около 2 кг», — сказал источник.

Порох изъяли, а против пенсионера возбудили уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов. Фигурант находится под подпиской о невыезде.