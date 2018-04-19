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Около 2 кг пороха изъяли из квартиры пенсионера на юге столицы
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Около 2 кг пороха изъяли из квартиры пенсионера на юге столицы 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
Банки с порохом изъяли сотрудники полиции и Федеральной службы безопасности из квартиры пожилого мужчины на юге столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 18 апреля сотрудники МВД и ФСБ задержали 61-летнего мужчину, проживающего на ул. Кировоградская. «В квартире пенсионера обнаружили четыре металлические и одну пластиковую банки и одну пороховницу, внутри которых хранился порох — дымный и бездымный — общей массой около 2 кг», — сказал источник.
Порох изъяли, а против пенсионера возбудили уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов. Фигурант находится под подпиской о невыезде.
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