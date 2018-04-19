26-летний нижегородец угнал иномарку в Приокском районе

В Нижнем Новгороде полицейскими раскрыт угон иномарки, совершенный в Приокском районе.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД , транспортное средство было угнано от одного из домов по улице Щербинки — 1. Спустя несколько дней полицейские установили местонахождение похищенного автомобиля.

Позднее был задержан подозреваемый в угоне, которым оказался ранее не судимый 26-летний житель этого же микрорайона. В момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, 19-летний нижегородец угнал у девушки иномарку.