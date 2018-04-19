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26-летний нижегородец угнал иномарку в Приокском районе
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26-летний нижегородец угнал иномарку в Приокском районе 

Newsroom24 55 минут назад
Фото: Newsroom24
В Нижнем Новгороде полицейскими раскрыт угон иномарки, совершенный в Приокском районе.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, транспортное средство было угнано от одного из домов по улице Щербинки — 1. Спустя несколько дней полицейские установили местонахождение похищенного автомобиля.
Позднее был задержан подозреваемый в угоне, которым оказался ранее не судимый 26-летний житель этого же микрорайона. В момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Возбуждено уголовное дело.
Напомним, 19-летний нижегородец угнал у девушки иномарку.
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