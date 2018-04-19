Пьяный рецидивист поджег отделение и напал на полицейского в Дивееве

Следователями ЗАТО Саров возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, который подозревается в попытке поджечь отделение полиции и нападении на помощника дежурного. Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.

Вечером 9 апреля мужчина был доставлен в отделение полиции за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Там нарушитель начал дебоширить. С помощью зажигалки он поджег информационные брошюры. Помощник оперативного дежурного потушил огонь, после чего злоумышленник напал на полицейского и ударил его головой в лицо.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, расследование продолжается.

Напомним, нижегородца признали невменяемым после нападения на полицейского в метро.