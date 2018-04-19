Ещё
Пьяный рецидивист поджег отделение и напал на полицейского в Дивееве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пьяный рецидивист поджег отделение и напал на полицейского в Дивееве 

Vgoroden.ru 38 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Следователями ЗАТО Саров возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, который подозревается в попытке поджечь отделение полиции и нападении на помощника дежурного. Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.
Вечером 9 апреля мужчина был доставлен в отделение полиции за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Там нарушитель начал дебоширить. С помощью зажигалки он поджег информационные брошюры. Помощник оперативного дежурного потушил огонь, после чего злоумышленник напал на полицейского и ударил его головой в лицо.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, расследование продолжается.
Напомним, нижегородца признали невменяемым после нападения на полицейского в метро.
Vgoroden.ru: последние новости
Бывший вожатый из Нижегородской области проведет в колонии 15 лет за насилие над детьми В Дзержинске мужчину во время сна едва не зарезала теща Директор дзержинской управляющей компании похитил предназначенные для оплаты тепла деньги
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя77
Япония отказалась от российского алюминия532
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию512
Российским банкам предложили новую систему платежей26
США угрожает «тектоническая бомба замедленного действия»60
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:29
Приму Большого театра не пустили в США
Общество Политика
03:49
Приоткрыты секреты СМЕРШа
Общество Армия
01:59
Российским банкам предложили новую систему платежей
Экономика
05:48
Распутина воюет за наследство бывшего мужа
Шоу-бизнес
03:20
Макаревич нашел способ заблокировать Telegram
Шоу-бизнес
00:40
Бородина жестко ответила хейтерам
Шоу-бизнес
01:28
Больной раком Караченцев дорого обходится жене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение