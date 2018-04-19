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В Ленобласти строительная фирма «ушла» от налогов на 195 миллионов рублей
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В Ленобласти строительная фирма «ушла» от налогов на 195 миллионов рублей 

Интересант 1 час назад
В поселке Бугры Всеволожского района Ленобласти ООО «ЛенСтройУправление», как утверждают следователи, создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности с подрядчиками и представило декларации по налогу на добавленную стоимость с заведомо ложными сведениями. Таким образом, подлежавший уплате налог был снижен примерно на 195 миллионов рублей.
Дело было в 2013 — 2015 годах. Теперь же возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и возможного возмещения ущерба, сообщает СУ СК РФ по Ленинградской области.
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