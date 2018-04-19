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Самарец за 190 тыс. руб. обещал освободить от прохождения военной службы
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Самарец за 190 тыс. руб. обещал освободить от прохождения военной службы 

АиФ-Самара 59 минут назад
Фото: АиФ-Самара
Советским межрайонным следственным отделом Самары в отношении 60-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве» УК РФ, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.
Дело возбуждено по материалам ОБЭП и ПК ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, 23 марта 2018 года житель Самары получил от гражданина часть взятки в размере 190 тысяч рублей для дальнейшей передачи их должностному лицу военного комиссариата, за решение о выдачи военных билетов, с пометкой «ограниченно годен», освобождающей от прохождения военной службы. Подобные противоправные действия караются лишением свободы на срок до семи лет.
Расследование уголовного дела продолжается.
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