Самарец за 190 тыс. руб. обещал освободить от прохождения военной службы

Дело возбуждено по материалам ОБЭП и ПК ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, 23 марта 2018 года житель Самары получил от гражданина часть взятки в размере 190 тысяч рублей для дальнейшей передачи их должностному лицу военного комиссариата, за решение о выдачи военных билетов, с пометкой «ограниченно годен», освобождающей от прохождения военной службы. Подобные противоправные действия караются лишением свободы на срок до семи лет.

Расследование уголовного дела продолжается.