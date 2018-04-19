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Мошенник установил 93-летней кировчанке фильтр для воды за 35 тысяч рублей
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Мошенник установил 93-летней кировчанке фильтр для воды за 35 тысяч рублей 

Vyatka-grad.ru 48 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
На днях в отдел полиции №2 УМВД России по г. Кирову обратилась 93-летняя жительница областного центра, которая сообщила, что у нее обманом в начале апреля похитили денежные средства.
Пенсионерка рассказала, что еще 4 апреля к ней в квартиру пришел молодой человек, который убедил ее в том, что в квартире необходимо установить фильтр для воды.
При этом фирма, от которой пришел этот работник, по договору брала на себя и гарантийные обязательства.
«Убедив престарелую кировчанку в плюсах данной сделки, он все-таки продал ей свой товар, в договоре фигурировала сумма 9200 рублей, но когда хозяйка стала отсчитывать ему купюры, он настоял на том, чтобы она передала ему 35 тысяч, причинив тем самым ей ущерб в сумме 25 тысяч 800 рублей. Некоторое время спустя пенсионерку пришла проверить ее родственница, которая услышав этот рассказ, посоветовала обратиться в полицию», — сообщили в УМВД по Кировской области.
В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и фирму, на которую он работает (находится она, к слову, в Республике Удмуртия).
Похищенные деньги у подозреваемого, 1996 года рождения, были изъяты. Следователем отдела полиции №2 в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК России «Мошенничество». В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия.
Фото — medialenta.ru
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