Мошенник установил 93-летней кировчанке фильтр для воды за 35 тысяч рублей

На днях в отдел полиции №2 УМВД России по г. Кирову обратилась 93-летняя жительница областного центра, которая сообщила, что у нее обманом в начале апреля похитили денежные средства.

Пенсионерка рассказала, что еще 4 апреля к ней в квартиру пришел молодой человек, который убедил ее в том, что в квартире необходимо установить фильтр для воды.

При этом фирма, от которой пришел этот работник, по договору брала на себя и гарантийные обязательства.

«Убедив престарелую кировчанку в плюсах данной сделки, он все-таки продал ей свой товар, в договоре фигурировала сумма 9200 рублей, но когда хозяйка стала отсчитывать ему купюры, он настоял на том, чтобы она передала ему 35 тысяч, причинив тем самым ей ущерб в сумме 25 тысяч 800 рублей. Некоторое время спустя пенсионерку пришла проверить ее родственница, которая услышав этот рассказ, посоветовала обратиться в полицию», — сообщили в УМВД по Кировской области.

В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и фирму, на которую он работает (находится она, к слову, в Республике Удмуртия ).

Похищенные деньги у подозреваемого, 1996 года рождения, были изъяты. Следователем отдела полиции №2 в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК России «Мошенничество». В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия.

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