Суд арестовал мужчину, напавшего на женщину с сыном в Москве

Гагаринский суд Москвы арестовал до 8 июня мужчину, совершившего нападение на женщину и ее сына на улице Гарибальди, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«Восемнадцатого апреля 2018 года Гагаринским районным судом города Москвы в отношении Карпова Алексея Александровича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 июня 2018 года», — сказал собеседник агентства.

Ранее представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова сообщила, что днем 8 апреля около подъезда жилого дома по улице Гарибальди мужчина напал на проходящую мимо женщину с сыном и выстрелил им в лица из огнестрельного оружия. Сын попытался скрыться в продуктовом магазине, однако подозреваемый догнал его и начал наносить своей жертве удары битой по голове и туловищу.

После случившегося женщина и ее сын были госпитализированы в больницу. В отношении нападавшего СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ — покушение на убийство двух лиц.