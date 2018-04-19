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Суд арестовал мужчину, напавшего на женщину с сыном в Москве
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Суд арестовал мужчину, напавшего на женщину с сыном в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Гагаринский суд Москвы арестовал до 8 июня мужчину, совершившего нападение на женщину и ее сына на улице Гарибальди, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.
«Восемнадцатого апреля 2018 года Гагаринским районным судом города Москвы в отношении Карпова Алексея Александровича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 июня 2018 года», — сказал собеседник агентства.
Ранее представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова сообщила, что днем 8 апреля около подъезда жилого дома по улице Гарибальди мужчина напал на проходящую мимо женщину с сыном и выстрелил им в лица из огнестрельного оружия. Сын попытался скрыться в продуктовом магазине, однако подозреваемый догнал его и начал наносить своей жертве удары битой по голове и туловищу.
После случившегося женщина и ее сын были госпитализированы в больницу. В отношении нападавшего СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ — покушение на убийство двух лиц.
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