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В Самаре женщина до смерти забила возлюбленного сковородой
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В Самаре женщина до смерти забила возлюбленного сковородой 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Промышленном районном суде вынесли приговор 44-летней местной жительнице. Ее признали виновной в причинении смерти своему возлюбленному по неосторожности.
— 23 ноября прошлого года женщина поссорилась со своим сожителем в квартире в Костромском переулке, — рассказали в прокуратуре Промышленного района. — Словесная перепалка переросла в драку.
В пылу ссоры женщина 16 раз ударила обидчика металлической сковородкой и руками по шее и голове. От полученных травм мужчина умер.
Суд приговорил женщину к 5 годам колонии общего режима.
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