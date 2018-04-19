В Самаре женщина до смерти забила возлюбленного сковородой

В Промышленном районном суде вынесли приговор 44-летней местной жительнице. Ее признали виновной в причинении смерти своему возлюбленному по неосторожности.

— 23 ноября прошлого года женщина поссорилась со своим сожителем в квартире в Костромском переулке, — рассказали в прокуратуре Промышленного района. — Словесная перепалка переросла в драку.

В пылу ссоры женщина 16 раз ударила обидчика металлической сковородкой и руками по шее и голове. От полученных травм мужчина умер.