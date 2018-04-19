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В Петербурге покупатель мечом разрубил прилавок, когда ему отказались продать алкоголь
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В Петербурге покупатель мечом разрубил прилавок, когда ему отказались продать алкоголь 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Сотрудники Росгвардии задержали в Санкт-Петербурге 41-летнего мужчину, который вооружился мечом и устроил дебош в магазине. Хулиган разрубил прилавок после того, как не смог приобрести спиртное.
Инцидент произошел 18 апреля около 6:00 в продуктовом магазине, расположенном в доме N23 на улице Достоевского в Центральном районе, сообщает
официальный сайт
управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии (УВО ВНГ) по Петербургу и Ленинградской области.
"Гражданин пришел в магазин за алкогольными напитками. Когда работница отказалась продавать мужчине спиртное, тот покинул торговый зал, а затем вернулся с мечом и начал крушить прилавки", — сказано в пресс-релизе. Один прилавок злоумышленнику удалось разрубить.
Информация о преступлении была передана патрулю Росгвардии. «Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили мужчину, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, с мечом в руках», — добавили в ведомстве. Подозреваемый был обезоружен и доставлен в 28-й отдел полиции.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Меч изъят.
Устанавливается сумма ущерба. Проводится доследственная проверка.
В тот же день в 12:50 сотрудники ОВО по Красносельскому району Петербурга задержали 38-летнего пьяного мужчину, который угрожал травматическим пистолетом посетителям торгового центра, расположенного в доме N51 на Ленинском проспекте.
Силовики обезоружили дебошира и доставили его в 9-й отдел полиции. У подозреваемого изъят травматический пистолет МР-79-9-ТМ.
В ходе проверки было установлено, что задержанный передернул затвор пистолета и направил его на охранника торгового центра, угрожая произвести выстрел.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Пьяный дворник ударил петербуржца шилом в сердце
17 апреля в 16:40 сотрудники ОВО по Центральному району задержали 50-летнего дворника, подозреваемого в покушении на убийство.
В ходе проверки было установлено, что задержанный «распивал алкогольные напитки в помещении дворницкой», расположенной в доме N32 на 6-й Советской улице. При этом дворник «шумел и нарушал общественный покой». Когда к нему пришел 31-летний жилец и сделал замечание, мужчина отреагировал неадекватно: агрессивный дворник схватил шило и ударил им гражданина в сердце.
Дворника после задержания доставили в 76-й отдел полиции. А пострадавшего госпитализировали.
При проверке по базе данных было установлено, что работавший дворником мужчина находится в розыске за преступление, предусмотренное статьей 264 ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") УК РФ, совершенное на территории Тувы.
По факту нападения на человека в дворницкой решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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