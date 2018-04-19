Уголовное дело завели после угона в Москве Rolls-Royce и Mercedes у хроникера журнала Tatler 

Столичная полиция возбудила уголовное дело после хищения в Пресненском районе двух автомобилей общей стоимостью около 20 млн руб., совершенного год назад. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
«В неустановленное время, но не позднее 31 марта 2017 г., в Гранатном пер. неизвестный неправомерно завладел автомобилями Rolls-Royce Ghost стоимостью 16,5 млн руб. и Mercedes-Benz Viano стоимостью около 3,2 млн руб.», — сказали в ведомстве.
В среду, 18 апреля текущего года, полиция возбудила уголовное дело об угоне. Ведется следствие.
Источник в правоохранительных органах уточнил Агентству «Москва», что автомобили принадлежат светской львице, основательнице интеллектуального клуба «418» и хроникеру журнала Tatler Надежде Оболенцевой.