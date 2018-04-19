У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce в Москве

Москве у светской львицы и хроникера журнала Tatler Надежды Оболенцевой угнали автомобили «Mercedes и Rolls Royce. Инцидент произошел в центре столицы еще в марте 2017 года, однако уголовное дело об угоне было возбуждено лишь 18 апреля, сообщает АГН „Москва“ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве. Отмечается, что общая стоимость автомобилей составляет около 20 млн рублей. Надежда Оболенцева — светская львица, хроникер журнала Tatler и основательница интеллектуального клуба „418“. Напомним, в декабре 2017 года в Москве угнали Gelandewagen за 11,5 млн рублей.