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У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
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У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce в Москве 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
В Москве у светской львицы и хроникера журнала Tatler Надежды Оболенцевой угнали автомобили «Mercedes и Rolls Royce.
Инцидент произошел в центре столицы еще в марте 2017 года, однако уголовное дело об угоне было возбуждено лишь 18 апреля, сообщает АГН „Москва“ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Отмечается, что общая стоимость автомобилей составляет около 20 млн рублей.
Надежда Оболенцева — светская львица, хроникер журнала Tatler и основательница интеллектуального клуба „418“.
Напомним, в декабре 2017 года в Москве угнали Gelandewagen за 11,5 млн рублей.
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