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Ночью неизвестный обстрелял частный дом в посёлке под Саратовом
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Ночью неизвестный обстрелял частный дом в посёлке под Саратовом 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Ночью неизвестный произвел несколько выстрелов по стенам частного дома в посёлке Рейник, полицейские задержали ранее судимого за кражу, подделку документов и умышленное уничтожение чужого имущества 38-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе обыска жилища подозреваемого был обнаружен склад боеприпасов и оружия: двуствольное ружье, винтовка, обрез, пневматические пистолет, а также патроны. Все изъято и отправлено на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело по статьям незаконное хранение и изготовление оружия, а также порча чужого имущества.
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