Ночью неизвестный обстрелял частный дом в посёлке под Саратовом

Ночью неизвестный произвел несколько выстрелов по стенам частного дома в посёлке Рейник, полицейские задержали ранее судимого за кражу, подделку документов и умышленное уничтожение чужого имущества 38-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе обыска жилища подозреваемого был обнаружен склад боеприпасов и оружия: двуствольное ружье, винтовка, обрез, пневматические пистолет, а также патроны. Все изъято и отправлено на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статьям незаконное хранение и изготовление оружия, а также порча чужого имущества.