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Китайское оружие изготовил житель Саратовской области
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Китайское оружие изготовил житель Саратовской области 

Новости Саратова 28 минут назад
Фото: Новости Саратова
Бдительные полицейские нашли нунчаки в доме подозреваемого под диваном.
В пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области нашему изданию сообщили, что в настоящий момент проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал».
В рамках операции полицейские наведались в гости к 49-летнему жителю Краснопартизанского района в село Большая Сакма. Осмотр жилища ничего не выявил, однако в какой-то момент правоохранители решили заглянуть под диван и обнаружили там нунчаки с признаками кустарного производства.
Мужчина начал тут же оправдываться, мол, изготовил холодное оружие для защиты от диких животных в январе 2018 года. Но полицейских такие доводы не убедили и они отправили диковинный предмет на экспертизу.
По факту находки было возбуждено уголовное дело по по ст.223 ч.1 УК РФ (незаконное изготовление оружия). Это уже второй случай незаконного изготовления самодельного оружия за минувшую неделю на территории региона.
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