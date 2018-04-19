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Жителя Ямала осудили на 11 лет за убийство брата, защищавшего свою жену
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Жителя Ямала осудили на 11 лет за убийство брата, защищавшего свою жену 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 апр — РИА Новости. Жителя Ямало-Ненецкого автономного округа приговорили к 11 годам колонии за убийство собственного брата, который защищал свою жену в семейном конфликте, сообщает в четверг региональное следственное управление СК РФ.
Инцидент произошел в конце прошлого года в селе Белоярск Приуральского района, в квартире, в которой проживают несколько родственных семей. По информации следствия, молодой человек, находясь в состоянии опьянения, вступил в конфликт с женой старшего брата. Тот в свою очередь заступился за супругу, и между родственниками завязалась драка.
"Так как старший брат был физически сильнее, младший вооружился кухонным ножом и нанес потерпевшему несколько ударов. После того как нож сломался, он схватил второй и продолжил наносить удары. От полученных множественных ранений 29-летний мужчина скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении жителя Ямала было возбуждено по статье «Убийство». В ведомстве отметили, что на стадии предварительного следствия, а затем и в суде, молодой человек признал свою вину и раскаялся в содеянном.
"Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима", — добавили в следственном управлении.
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