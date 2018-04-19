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Новосибирцу запретили выезжать из города за сообщение о бомбе в день президентских выборов
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Новосибирцу запретили выезжать из города за сообщение о бомбе в день президентских выборов 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Сегодня, 19 апреля, Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу о лжеминировании избирательного участка во время прошедших выборов президента.
50-летний мужчина, сообщивший полицейскому о бомбе в здании, получил полтора года ограничения свободы. В течение этого времени ему нельзя будет выезжать из Новосибирска, менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции и предстоит периодически в ней отмечаться, рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Наталья Чернова.
«Вину признал, в особом порядке мы рассмотрели дело», — сообщила гособвинитель.
Инцидент произошёл днём 18 марта на избирательном участке, который работал в школе № 75 на улице Тургенева. Как пояснила Наталья Чернова, о минировании здания мужчина сообщил уже после голосования, когда направлялся к выходу из школы.
«Когда выходил, подошёл к сотруднику полиции, сказал ему: «Ну всё, ждите, я заложил бомбу, рванёт через два часа»», — описала ситуацию гособвинитель.
После этого сообщения полицейские осмотрели здание, но ничего подозрительного не нашли, поэтому эвакуировать из школы никого не потребовалось.
В итоге мужчина, обманувший полицию, оказался на скамье подсудимых — его судили по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Как уточнила Наталья Чернова, свой поступок осужденный объяснил тем, что был пьян.
Приговор в законную силу ещё не вступил.
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