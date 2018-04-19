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В Омске под суд пойдут шесть членов ОПГ за контрабанду дизельного топлива
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В Омске под суд пойдут шесть членов ОПГ за контрабанду дизельного топлива 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В Омске завершилось уголовное дело в отношении шести членов организованной преступной группы. Их обвиняют в контрабанде дизельного топлива в крупном размере.
Следствие установило, что мужчины с февраля по май 2016 года купили в Казахстане дизельное топливо низкого качества. И в цистернах перевезли его в Омскую область.
«Всего под видом печного и дизельного топлива высокого качества на территорию Омской области было ввезена запрещенная к обращению продукция объемом почти 280 тыс. литров, стоимость которой превысила 7,5 млн рублей», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.
Отметим, что злоумышленников задержали сотрудники полиции. Запрещённую продукцию изъяли. Уголовное дело уже направили в суд.
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