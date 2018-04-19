Ямальца посадили на 11 лет за убийство защищавшего жену брата 

Житель Ямало‐Ненецкого автономного округа по решению суда проведет 11 лет в колонии строго режима. Мужчину признали виновным в убийстве собственного брата, который защищал жену в семейном конфликте, сообщили в пресс‐службе регионального управления СК.
Преступление было совершено в конце прошлого года в селе Белоярск Приуральского района. В квартире, где жили несколько родственных семей, молодой человек, будучи пьяным, повздорил с женой старшего брата. Тот в свою очередь заступился за супругу, и между ними началась драка.
Так как старший брат был физически сильнее, младший вооружился кухонным ножом и нанес потерпевшему несколько ударов. После того как нож сломался, он схватил второй и продолжил наносить удары. От полученных множественных ранений 29-летний мужчина скончался
— СК по ЯНАО.
После случившегося зачинщик стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство». Еще на стадии предварительного следствия он раскаялся и признал свою вину.
На днях суд Ставропольского края приговорил жительницу Нефтекумска к ограничению свободы на 1,5 года. Женщина ножом убила своего 59-летнего знакомого, который ее домогался.