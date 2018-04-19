Ямалец получил 11 лет за убийство старшего брата

Суд Приуральского района Ямала признал виновным жителя посёлка Белоярск в убийстве старшего брата. Теперь 26-летний мужчина проведёт в колонии строго режима 11 лет.

По информации следствия подсудимый проживал в коммунальной квартире вместе с родственниками. Все члены семьи разделились на семьи и занимали разные комнаты. 18 декабря 2017 года около 9 часов вечера обвиняемый в пьяном угаре повздорил с супругой старшего брата. Брат заступился за жену, и между родственниками завязалась драка.

Старший брат оказался сильнее, поэтому младший схватил кухонный нож и продолжал нападать на брата. От множественных ударов нож сломался. Однако обвиняемый не растерялся. Он схватил ещё один нож и продолжил наносить удары пока противник не погиб. Во время предварительного следствие убийца брата во всем признался и раскаялся.