Ещё
Неизвестные отняли у москвича 10 млн рублей и скрылись на Mercedes
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неизвестные отняли у москвича 10 млн рублей и скрылись на Mercedes 

Газета.Ru 1 час назад
Злоумышленники похитили у мужчины 10 млн руб. в районе Лефортово и скрылись на автомобиле, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"На ул. Лефортовский Вал возле отделения банка неизвестные открыто похитили у мужчины 10 млн руб. и скрылись на автомобиле Mercedes", — сказал источник.
Также он добавил, что в данный момент полиция ввела план «Перехват» для поимки подозреваемых.
Ранее сообщалось, что у бывшего дагестанского чиновника в Москве угнали Lexus за 6,5 млн рублей. Также ранее стало известно, что в центре Москвы неизвестный угнал у известной светской львицы Rolls-Royce и Mercedes.
Газета.Ru: последние новости
Экс-главу УСБ СК приговорили к колонии за взятки После нападения на школу в Стерлитамаке возбудили два уголовных дела В Пензенской области ввели режим ЧС
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Безопасность России оказалась под угрозой218
США предложили лишить российского золота400
Асад принял решение после атаки по Сирии105
Россия и ООН сошлись в одном вопросе40
Порошенко пригрозил крымчанам182
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение