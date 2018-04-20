Неизвестные отняли у москвича 10 млн рублей и скрылись на Mercedes

Злоумышленники похитили у мужчины 10 млн руб. в районе Лефортово и скрылись на автомобиле, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

"На ул. Лефортовский Вал возле отделения банка неизвестные открыто похитили у мужчины 10 млн руб. и скрылись на автомобиле Mercedes", — сказал источник.

Также он добавил, что в данный момент полиция ввела план «Перехват» для поимки подозреваемых.