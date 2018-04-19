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В Оренбурге задержан правонарушитель, ранее объявленный в федеральный розыск
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В Оренбурге задержан правонарушитель, ранее объявленный в федеральный розыск 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Сотрудники областного УМВД взяли под стражу жителя села Ивановка Оренбургского района, который находился в федеральном розыске. Задержание произошло в рамках оперативно-розыскных мероприятий шестого отдела полиции УМВД.
Как сообщили в пресс-службе УМВД, Оренбургский райсуд рассматривал уголовное дело в отношении задержанного 25-летнего мужчины по факту кражи. Подозреваемый скрывался от правосудия и продолжал совершать преступления, вследствие чего его объявили в розыск. Сейчас злоумышленника обвиняют в 9 кражах имущества из домов в селах Оренбургского района. Молодой человек похищал радиаторы отопления, котлы и сбывал их в комиссионных магазинах.
Правоохранителям удалось установить место его нахождения и взять под стражу. В отношении правонарушителя возбуждены уголовные дела.
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