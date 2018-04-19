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Столичная полиция задержала подозреваемую в серии краж из квартиры знакомой
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Столичная полиция задержала подозреваемую в серии краж из квартиры знакомой 

Управа района Ясенево 35 минут назад
Фото: Управа района Ясенево
Вечером 13 апреля в полицию обратилась 30-летняя москвичка, работающая в Центральном банке России. Женщина сообщила, что из ее квартиры на Новоясеневском проспекте стали пропадать деньги, ювелирные украшения, дорогое спиртное и продукты питания. Материальный ущерб составил около 47 тыс. руб. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В краже личных вещей заявительница подозревала свою 49-летнюю знакомую, которая длительное время приходила к ней домой и занималась обучением ее детей-школьников. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали знакомую потерпевшей», — сказал источник.
Против подозреваемой возбуждено уголовное дело о краже, фигурантка находится под подпиской о невыезде.
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