Столичная полиция задержала подозреваемую в серии краж из квартиры знакомой

Вечером 13 апреля в полицию обратилась 30-летняя москвичка, работающая в Центральном банке России . Женщина сообщила, что из ее квартиры на Новоясеневском проспекте стали пропадать деньги, ювелирные украшения, дорогое спиртное и продукты питания. Материальный ущерб составил около 47 тыс. руб. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В краже личных вещей заявительница подозревала свою 49-летнюю знакомую, которая длительное время приходила к ней домой и занималась обучением ее детей-школьников. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали знакомую потерпевшей», — сказал источник.

Против подозреваемой возбуждено уголовное дело о краже, фигурантка находится под подпиской о невыезде.