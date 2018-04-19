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В Нижнем Новгороде женщина оставила умирать новорожденную дочь в подъезде
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В Нижнем Новгороде женщина оставила умирать новорожденную дочь в подъезде 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде вынесли приговор женщине, которая оставила умирать свою новорожденную дочь в подъезде. Ее судили по статье «Убийство», рассказали в пресс-службе регионального управления следственного комитета.
Утром в один из дней октября 2017 года 40-летняя женщина родила девочку. Произошло это прямо в душе общежития, расположенного на ул. Старых Производственников Автозаводского района. Как установят следователи, она, не перевязав новорожденной пуповину, завернула ее в полотенце и отнесла в подъезд одного из соседних домов. Девочку она положила в детскую коляску, стоявшую под лестницей на первом этаже.
«По данным судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть новорожденной девочки наступила от острой кровопотери из-за не перевязанной пуповины», — отметили в СК.
Известно, что женщина не замужем и воспитывает несовершеннолетнего ребенка.
Суд назначил ей 2 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.
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