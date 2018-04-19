Неизвестный с пистолетом совершил налет на салон связи в ТиНАО

Вечером 18 апреля в салон сотовой связи, расположенный в 1-м мкр-не Московского, вошел мужчина в маске. «Угрожая двум работникам похожим на пистолет предметом, неизвестный открыто похитил из кассы 22,3 тыс. руб. и скрылся», — сообщили в столичном главке.

В МВД возбудили уголовное дело о разбое, ведется розыск злоумышленника.