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Неизвестный с пистолетом совершил налет на салон связи в ТиНАО
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Неизвестный с пистолетом совершил налет на салон связи в ТиНАО 

Агентство «Москва» 43 минуты назад
Полиция разыскивает преступника, совершившего разбойное нападение на салон связи в Московском в ТиНАО, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.
Вечером 18 апреля в салон сотовой связи, расположенный в 1-м мкр-не Московского, вошел мужчина в маске. «Угрожая двум работникам похожим на пистолет предметом, неизвестный открыто похитил из кассы 22,3 тыс. руб. и скрылся», — сообщили в столичном главке.
В МВД возбудили уголовное дело о разбое, ведется розыск злоумышленника.
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