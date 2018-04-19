На Можайском шоссе задержан подозреваемый в незаконном сбыте более 1,5 килограммов мефедрона 

Полицейские задержали 31-летнего жителя Рузы, которого подозревают в сбыте наркотических средств. Задержание происходило возле одного из домов на улице Можайское шоссе в Одинцовском районе. Об этом сообщается в пресс-релизе ГУ МВД России по Московской области.
«В ходе личного досмотра злоумышленника, а также в его автомобиле оперативниками обнаружены и изъяты 13 полимерных свертков с веществом светлого цвета внутри, электронные весы, вакуумный упаковщик, бумажный конверт и почтовые марки», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«По результатам исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством — мефедроном, общим весом более 1,5 килограммов», — рассказала Татьяна Петрова.
Полицейские выяснили, что злоумышленник распространял наркотик путем пересылки конвертов почтой
Возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ. Задержанный помещён под стражу.