На Можайском шоссе задержан подозреваемый в незаконном сбыте более 1,5 килограммов мефедрона

Полицейские задержали 31-летнего жителя Рузы, которого подозревают в сбыте наркотических средств. Задержание происходило возле одного из домов на улице Можайское шоссе в Одинцовском районе. Об этом сообщается в пресс-релизе ГУ МВД России по Московской области.

«По результатам исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством — мефедроном, общим весом более 1,5 килограммов», — рассказала Татьяна Петрова.

Полицейские выяснили, что злоумышленник распространял наркотик путем пересылки конвертов почтой

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ. Задержанный помещён под стражу.