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На Можайском шоссе задержан подозреваемый в незаконном сбыте более 1,5 килограммов мефедрона
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На Можайском шоссе задержан подозреваемый в незаконном сбыте более 1,5 килограммов мефедрона 

Вести Подмосковья 52 минуты назад
Фото: Вести Подмосковья
Полицейские задержали 31-летнего жителя Рузы, которого подозревают в сбыте наркотических средств. Задержание происходило возле одного из домов на улице Можайское шоссе в Одинцовском районе. Об этом сообщается в пресс-релизе ГУ МВД России по Московской области.
«В ходе личного досмотра злоумышленника, а также в его автомобиле оперативниками обнаружены и изъяты 13 полимерных свертков с веществом светлого цвета внутри, электронные весы, вакуумный упаковщик, бумажный конверт и почтовые марки», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«По результатам исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством — мефедроном, общим весом более 1,5 килограммов», — рассказала Татьяна Петрова.
Полицейские выяснили, что злоумышленник распространял наркотик путем пересылки конвертов почтой
Возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ. Задержанный помещён под стражу.
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