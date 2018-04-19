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Родителей, растлевавших приемных детей, осудили в Нижегородской области
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Родителей, растлевавших приемных детей, осудили в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Вступил в силу приговор Гагинского районного суда в отношении приемных родителей, которые обвинялись в растлении приемных детей.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в правоохранительных органах.
По данным следствия, мужчина обвинялся в изнасиловании 13-летней падчерицы и совершении в отношении нее насильственных действий сексуального характера.
Его жена обвинялась в насильственных действиях сексуального характера в отношении 9-летнего пасынка. Преступления происходили в 2013 году, при этом в момент преступления женщина была беременна.
Женщина приговорена к 13,5 годам колонии, а ее супруг получил 16 лет колонии.
Осужденные обжаловали приговор, но вышестоящая инстанция оставила его без изменения.
Дети переданы на воспитание другим опекунам.
Напомним, суд вернул в прокуратуру дело супругов, растлевавших приемных детей в Нижегородской области.
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