Родителей, растлевавших приемных детей, осудили в Нижегородской области

Вступил в силу приговор Гагинского районного суда в отношении приемных родителей, которые обвинялись в растлении приемных детей.

Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в правоохранительных органах

По данным следствия, мужчина обвинялся в изнасиловании 13-летней падчерицы и совершении в отношении нее насильственных действий сексуального характера.

Его жена обвинялась в насильственных действиях сексуального характера в отношении 9-летнего пасынка. Преступления происходили в 2013 году, при этом в момент преступления женщина была беременна.

Женщина приговорена к 13,5 годам колонии, а ее супруг получил 16 лет колонии.

Осужденные обжаловали приговор, но вышестоящая инстанция оставила его без изменения.

Дети переданы на воспитание другим опекунам.